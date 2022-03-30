لتسديد الديون والحصول على مساعدة مالية اطلب اعانة عاجلة من الديوان الملكي السعودي 

الكثير في هذه الايام يشكوى مر الشكوى من زيادة الديون ويتردد الكثير من المواطنين عن ارسال بطلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي ولكن بعد ان امر جلالة الملك سلمان بتلقي اى طلبات من جموع المواطنين بالمملكة وبحث طلبات المساعدة من المسؤولين واتاحة الفرصة لتلقي جميع الطلبات لطلب المساعدة وبعد بحث الحالة والتاكد من الاستحقاق يتم التواصل مع صاحب طلب المساعدة وصرف اعانة عاجلة فورا، حيث تم توفير “بوابة الديوان الملكي السعودي الإلكترونية” لكي تمكن المواطنين من إرسال طلبات شخصية لهم إلكترونياً، ويمكن التقديم الإلكتروني من خلال “بوابة تواصل” أو من خلال البريد السريع الخاص المخصص لجميع طلبات الديوان الملكي، وتهدف منصة تواصل إلى توفير تقديم طلبات المواطنين إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلى مقرات العمل، وفيما يلي سوف نوضح طريقة التواصل مع بوابة الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدة ويقف الديوان الملكي بجانب أي مواطن يتعرض لظروف طارئة سواء كانت مالية أو اجتماعية أو مرضية.

كيفية التقديم على اعانة الديوان الملكي:

ادخل علىرابط المنصة السعودية الوطنية للخدمات.

ثم تقوم بتحديد الإمارة من الصفحة الرئيسية.

ثم تقوم باختيار ايقونة “قائمة الخدمات الإلكترونية”.

اختيار أيقونة مساعدة الديوان الملكي السعودي.

القيام بتسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة إرسال

كيفية طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي:

يتم التقديم للحصول على المساعدة من خلال بوابة تواصل الملكية، وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:

اولا تقوم بكتابة “برقية أو خطاب رسمي” موجه إلي خادم الحرمين الشريفين.

القيام بتقديم كافة المستندات التي تثبت صحة المشكلة المقدمة وسبب المعاناة.

ثم يتم إرسال نموذج الطلب عبر عنوان البريد السعودي

ارقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي:

ويجب بعد تجهيز الخطاب وإرساله إلي المكتب التنفيذي “للديوان الملكي السعودي” وللتواصل مع الديوان الملكي السعودي هاتفياً قام “الديوان الملكي السعودي” بتوفير مجموعة أرقام هاتفية مخصصة لكي تساعد المواطنين على التواصل مع المسؤولين في الديوان الملكي السعودي، ومتابعة الطلبات التي تم تقديمها منذ فترة أو الاستفسار عن حالة طلب شخصي عاجل تم تقديمه إلى مساعدات الديوان الملكي، أو للاستفسار عن خدمات أخرى تخص التعامل مع الديوان الملكي السعودي وتتمثل فيما يلي: