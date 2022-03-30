نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوارا تقدم بموافقة فورية تمويلك حتى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو دفع رسوم إدارية في المقال التالي

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي في هذه الآونة حول تمويلات سريعة، ومن ضمن هذه التمويلات تمويل شخصي ميسر من قبل كوارا للتمويل، حيث تقدم شركو كوارا تمويلات نقدية وسلعية لكافة المواطنين والموظفين بالقطاع العام والخاص وبشروط ميسرة جدا وبدون كفيل او تحويل راتب وبدون رسوم ادارية، ويعتبر التمويل الشخصي من شركة كوارا تمويل متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، ونوضح في مقالى شروط الحصول على تمويل شركة كوارا واهم مزاياه وكيفية الحصول على التمويل وكما سوف نوضح فروع شركة كوارا بالمملكة، حيث تعد الشركة واحدة من أكبر شركات التمويل في المملكة، وتتيح الشركة أنظمة تمويل مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من أجل تمكين الأفراد من تطوير أنشطتهم التجارية وكذلك العديد من الإلتزامات والإحتياجات الشخصية الأخرى، كما توفر شركة كوارا للمتقدم طريقة سداد مريحة. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة كوارا للتمويل: صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي

في حالة أن المتقدم شخص مقيم يجب تقديم تصريح الإقامة سارية المفعول.

أن يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات التي تتعلق نموذج طلب التمويل من كوارا.

ضرورة تقديم ما يفيد بالدخل الشهري في حالة أن المتقدم موظف سعودي لفترة لا تزيد عن 90 يوم، أما في حالة أن المتقدم موظف مقيم على أرض المملكة العربية السعودية لفترة لا تزيد عن 30 يوماً.

مطلوب تقديم بيان راتب رسمي او كشف حساب تحرره جهة عمل الموظف تبين رواتب آخر 3 أشهر. أهم مميزات التمويل من شركة كوارا: إمكانية حصول المقترض على مبلغ تمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي

لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل راتب.

إتاحة السداد على فترات طويلة قد تصل إلى خمس سنوات.

الإجراءات الخاصة به تتميز بخطوات سريعة والموافقة تكون فورية من كوارا للتمويل.

لا يحتاج لدفع رسوم إدارية.

يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. الأوراق المطلوبة لتمويل التسوق: إحضار الهوية الشخصية.

مطلوب تقديم نموذج الحصول على القرض.

ومطلوب تقديم بيان بالراتب لآخر 3 شهور للموظف الحكومي، وبيان بالراتب للشهر الأخير بالنسبة لموظف القطاع الخاص. وهذا البيان يجب أن يكون مصدق للموظف المقيم فقط.

ومطلوب تقديم وثيقة مدد وأجور لجميع الموظفين في القطاع الخاص.

و في حال أخذ الموظف لقرض عقاري يرجى إرفاق وثائق دفع الأقساط. كيفية التقديم على قرض شركة كوارا: ادخل على رابط موقع شركة كوارا للتمويل.

أن يقوم الشخص المتقدم بالضغط على ايقونة “تعبئة نموذج تمويل نقدي سريع.

وللمتقدم على طلب قرض اذا كان سعودي الجنسية يجب تقديم صورة الهوية الوطنية.

وفي حال اذا ما كان المتقدم غير سعودي، فيجب عليه رفع رقم الإقامه وكذلك الأوراق التي تثبت لإقامته بالمملكة من جواز سفر وعقود عمل وسكن وغيرها من الأوراق الأخرى.

وكما يجب على المتقدم أن يقوم بتوفير كشف حساب بنكي خاص به لفترة لا تقل عن 3 أشهر. عمر شويل - جدة كوارا تقدم بموافقة فورية تمويلك حتى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو دفع رسوم إدارية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوارا تقدم بموافقة فورية تمويلك حتى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو دفع رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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