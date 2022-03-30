تكافل وطن للطلاب وشروط الحصول على إعانة تكافل من مؤسسة تكافل الخيرية

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عمر شويل - جدة تكافل وطن للطلاب، تعتبر مؤسسة تكافل الخيرية من أحد المؤسسات الخيرية وهي تابعة للنظام السعودي وهدفها هو تخفيف العبء المادي على أولياء الأمور، وتلك المؤسسة تتكفل بالأسر التي تحتاج لدعم مادي عن طريق تغطية مصاريف أطفالهم الدراسية، ونوضح بمقالنا شروط الحصول على إعانة تكافل طلاب.

تكافل وطن للطلاب وشروط الحصول على إعانة تكافل

أمر خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مؤسسة تعمل على إعانة الأسر محدودة الدخل.

وقد خصص لتلك المؤسسة لرأس مال حوالي نصف مليار ريال سعودي، وتلك الأموال مخصصة لدعم الطلاب المحتاجين للدعم المادي.

وفيما يلي شروط تكافل للطلاب وبرامج المؤسسة.

شروط الحصول على إعانة تكافل للطلاب

أوضحت مؤسسة تكافل وطن للطلاب بإن هناك بعض الشروط اللازم توافرها لدى الطالب وولي أمره للحصول على الإعانة، وتلك الشروط هي:

لابد للطالب الراغب في الحصول على إعانة تكافل أن يكون سعودي الجنسية ولا يقبل بأي جنسية أخري. لا يوجد بالمؤسسة تكافل لطلاب محو الأمية. لابد أن ينطبق على الطلاب خدمة التكافل بالمدرسة التابع لها الطالب، ليتمكن الطالب من الحصول على الدعم. ليحصل الطالب على دعم مؤسسة تكافل لابد وأن يجدد التسجيل كل عام، ولا يقتصر التسجيل بالعام السابق. دعم مؤسسة تكافل لا يشمل طلاب الصف الثالث الثانوي.

البرامج المقدمة من مؤسسة تكافل طلاب

مؤسسة تكافل الخيرية تعتبر أهم المؤسسات وهي تتكون من بعض البرامج التي تعمل على توفير الدعم للطلاب سعوديين الجنسية.

وتلك البرامج هي:

برنامج كسوتي بمؤسسة تكافل

تقدم المؤسسة قسوة للطلاب الذين يستحقون ذلك وبشكل خاص من يعيشون بالمناطق منخفضة الحرارة.

ببعض الأعوام قامت المؤسسة بتوزيع 18 ألف كسوة.

برنامج الإعانة المالية

تقدم المؤسسة الإعانات المالية لجميع الطلاب المحتاجين ببداية كل عام دارسي والإعانة المالية تعتبر من أكبر برامج المؤسسة، وذلك لإنها تحتاج مبلغ كبير نسبيا

التمكين الرقمي

تعترف مؤسسة تكافل وطن للطلاب بأهمية التكنولوجيا في حياة الكثير حيث تقدم للطلاب أجهزة لوحية ومتصلة بالإنترنت كي يتمكنوا من الاستفادة بالخدامات الإلكترونية وقد ساهمت شركة الاتصالات السعودية مع شركة أرامكو في تقديم هدية المعرفة المجتاجين لتلك الإعانة.