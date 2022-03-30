نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب 5000 ريال من سلفة وموافقة عاجلة بدون كفيل أو تحويل راتب وبهامش ربح لايذكر في المقال التالي

سلفة تغطى عجزك عن سداد ديونك وسلفة تجهز لك مشتروات الشهر الكريم وسلفة بتقدم لك اعانة مالية عاجلة لسداد بعض ملتزماتك ودفع مصروفات اولادك او لشراء احتياجاتهم، تمويل شخصي من منصة سلفة بدون تحويل راتب وهو مانذكره بداخل المقال والشروط للحصول على سلفة ومزاياها وكيفية الحصول عليها، حيث تعتبر منصة سلفة من أبرز وسائل المساعدة المعلن عنها في المملكة العربية السعودية وتعتبر من إحدى المنصات الداعمة لكافة المواطنين وتساعدهم على تخطي كافة صعوبات الحياة التي تواجههم في المملكة وهذا التمويل المادي تلبية احتياجات الموطنين حيث تتناسب مع الدخل الشهري للمتقدم بشروط بسيطة وميسر للغاية. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي ميسر من منصة سلفة: أن يكون الشخص المتقدم ذات جنسية سعودية بالإضافة إلى إقامته بشكل كامل بأراضي المملكة.

يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 بحد أدنى حتى 60 عام ولا يزيد عن ذلك.

يجب على دخل المتقدم أن يكون 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

وكما يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل 3 شهور بالقطاع الحكومي، وبالقطاع الخاص على الأقل أكثر من 6 شهور أهم مميزات التمويل السعودي من منصة سلفة: لا يحتاج المتقدم إلى تحويل الراتب الشهري.

يتميز بإمكانية السداد على فترات طويلة وسهلة.

تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

ومن مزاياه عند طلب التمويل تكون الموافقة فورية وسريعة.

له هامش ربح تنافسي.

لا يحتاج إلى كفيل للحصول على الموافقة. كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة: ادخل على رابط منصة سلفة.

ثم يتم الضغط على أيقونة التمويل الشخصي.

التأكد من كتابة كافة البيانات بشكل صحيح وهي (رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني).

ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثم تقوم باختيار أمر طلب التمويل وتحديد المبلغ المراد طلب السلفة من 1000 وحتى 5000 ريال وتحدد على الاقساط وكيفية السداد.

. ثم تقوم بالضغط على ايقونة إرسال الطلب وانتظر الموافقة وتحويل السلفة على حسابك فورا. عمر شويل - جدة اطلب 5000 ريال من سلفة وموافقة عاجلة بدون كفيل أو تحويل راتب وبهامش ربح لايذكر - ثقفني

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