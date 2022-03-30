نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايداع فوري بضغطة زر واحصل على 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل راتب في المقال التالي

منصة سلفة تمكنك من الحصول على اسرع تمويل مالي بالمملكة حيث تصرف 5000 ريال فور طلبك للسلفة، منصة سلفة الرسمية تساهم بكل جهد في توفير أقصى سرعة ممكنة لإستفادة الفرد من السيولة التمويلية التي يحتاجها، وسوف نوضح شروط الحصول على سلفة وكذلك نوضح كيفية التقديم على سلفة ومزايا سلفة، حيث يتم إستلام التمويل دون تحويل راتب، ويعتبر هذا أحد أفضل الحلول التمويلية المتوفرة حتى الآن داخل المملكة وافضل تمويل نقدي فوري. الشروط الواجب توافرها للإستفادة من التمويل الشخصي من سلفة: يشترط التقدم الى منصة سلفة الإلكترونية أن يكون ذو جنسية سعودية.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 23 عام حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك

يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم كحد أدنى 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

يشترط أيضا على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر.

بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم. كيفية التقديم بطلبك إلى منصة سلفة الإلكترونية: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

أن يقوم الشخص المستفيد بتحديد المبلغ التمويلي الذي يرغب في التقديم عليه وفي حاجته

تحديد مدة السداد الذي يتم من خلالها تسديد التمويل بما يتناسب مع دخل المتقدم.

التأكد من كتابة الاستمارة الخاصة بالبيانات بشكل صحيح بدون أخطاء

رفع كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المقدمة من الشخص المتقدم.

تقوم إدارة البنك بمراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها

بعد ذلك يتم إيداع المبلغ في الحساب البنكي الخاص بالشخص المتقدم أهم مميزات تمويل سلفة الشخصي للأفراد: تتعدد المنصات الحكومية التي تقدم تمويلات سريعة ومن ضمنها منصة سلفة التي تعتبر أول منصة حصلت على التصريح الكامل من قبل البنك المركزي بهدف خدمة كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

يتم الإيداع في سهولة ويسر بدون أي مشاكل

يتم التقديم على الطلب دون الحاجة إلى الاستعانة بكافة المكتبات التي تتعلق بالمنصة.

من أهم الشروط أن توافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

لا تحتاج إلى تحويل راتب. عمر شويل - جدة ايداع فوري بضغطة زر واحصل على 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل راتب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايداع فوري بضغطة زر واحصل على 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل راتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.