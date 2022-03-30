وظائف النيابة العامة للنساء 1443 خطوات التقديم شروط القبول ورواتب النيابة العامة للنساء

وظائف النيابة العامة للنساء 1443 تأتى تلك الوظائف من ضمن المهن التي تم الإعلان عنها مؤخراً للمرتبة الخامسة وحتي الرتبة الثامنة في سلم الرواتب، وذلك من خلال منصة التوظيف المعتمدة في المملكة العربية السعودية منصة ” جدارة “، فقد أعلنت هيئة النيابة في السعودية عن توفر عدة فرص للنساء في وظائف المرتبة الخامسة والسادسة إلي المرتبة الثامنة ويأتي ذلك تأكيداً لخطوات سعي المملكة العربية السعودية في تمكين دور المرأة في المجتمع السعودي، فأصبحت المرأة في المجتمع السعودي لا يقتصر دورها علي المستوي الاجتماعي فقط بل أصبح لها دور هام في مجالات عدة كثيرة تحققياً لرؤية المملكة 2030، وتقوم الكثير من النساء بالبحث عن كيفية التقديم في وظائف النيابة العامة 1443 للنساء عبر منصة جدارة خاصة بعد أن تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل النيابة العامة في السعودية، والتقديم لتلك الوظائف يكون من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” في خطوات بسيطة وهي:

وظائف النيابة العامة للنساء خطوات التقديم

قم بتسجيل الدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية. إنشاء حساب جديد خاص بك إذا كانت هذه الزيارة الأولي لمنصة جدارة. اختيار خدمة أفراد. تسجيل الدخول بحسابك الخاص. إدخال رقم الهوية أو جواز السفر. إدخال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. سوف تصل رسالة إلى رقم الهاتف بها الكود الخاص بك. إدخال الكود، ثم بعد ذلك اختيار النيابة العامة وحدد الوظيفة. وأخيراً الضغط على تأكيد تقديم الطلب، وبذلك تكون قد انتهيت من عملية التقديم في وظائف النيابة العامة.

شروط القبول في الوظائف النيابية للنساء 1443

يشترط على المتقدمة للمهنة أن تكون حاملة للجنسية السعودية.

حسن السير والسلوك لجميع المتقدمات في الوظائف النيابية.

يجب أن تكون المتقدمة ليس لها أي عمل في جهات أو مناصب أخري في الدولة.

يجب أن تكون السيدة معتمدة من وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية وتحمل درجة البكالوريوس فيما فوق.

معادلة وتوثيق الشهادات العلمية لدي وزارة التعليم السعودية للحاصلين علي الشهادات من خارج المملكة.

يجب أن لا يكون صدر أي حكم قضائي على المتقدمات، أو صدر ضدها أي قرار تأديبي.

اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

راتب المرأة في مهن النيابة العامة

تنقسم رواتب النيابة العامة إلى:

رواتب هيئة التحقيق والادعاء العام.

رواتب الموظفين الإداريين.

تبدأ المهن المتاحة للمرأة في هيئة النيابة العامة من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة، حيث يكون راتب الدرجة الأولي في المرتبة الخامسة 5.240 ريالاً، ويزيد الراتب حسب درجة الوظيفة إلى أن يصل إلى 13.820 ريالاً للدرجة الخامسة عشر في المرتبة الثامنة لوظائف النيابة العامة للنساء.