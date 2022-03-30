رابط وظائف حرس الحدود للنساء وشروط التسجيل 1443؛ قامت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بالإعلان عن فتح باب التسجيل في وظائف حرس الحدود للنساء حيث قامت بالإعلان عن موعد فتح التقديم كما أعلنت عن الشروط التي يجب الانتباه إليها من قبل المتقدمين، ومن خلال التالي سوف نوضح لكم رَابط شروط التسجيل في وظائف حَرس الحدود للنساء.

رابط وظائف حرس الحدود للنساء 1443

تم الإعلان عن فتح باب التوظيف في حرس الحدود للنساء عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري وليس عبر موقع القبول لبوابة حرس الحدود وذلك من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة السعودية ومن يتم قبوله سوف يتم تعيينه على رتبة جندي وسوف يتم التقديم خلال شهر شعبان الجاري 1443 بدءاً من يوم الأحد 27 مارس 2022 الموافق 24 شعبان 1443 ويستمر حتى يوم الخميس 31 مارس 2022 الموافق 28 شعبان 1443 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

شروط التسجيل في َوظائف حَرس الحِدود للنساء 1443

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل الإدارة العامة للقبول التي لابد من توافرها في الراغبات في التقديم على وظائف حرس الحدود وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن تكون المتقدم سعودية الجنسية وكذلك الإقامة ولكن باستثناء التي أقامت خارج البلاد مع والدها خلال فترة عمله.

كما يجب أن تكون المتقدمة تتمتع بحسن السمعة والسير والسلوك وألا تكون قد تعرضت لأي قضية مخلة بالشرف.

أن لا تكون المتقدمة قد عملت من قبل في أي مكان تابع للنظام العسكري كالمراكز والمعاهد العسكرية.

كما يجب أن لا تكون عملت بأي قطاع حكومي من قبل.

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حيث يتم تفضيل الحاصلات على مؤهل عالى.

أن تكون متزوجة من رجل سعودي حيث يتم رفض المتزوجات من رجال أجانب.

يشترط وجود بطاقة هوية خاصة بالمتقدمة وسارية أثناء التسجيل في الوظيفة.

يجب أن تتخطى كافة اختبارات القبول.

يجب التصديق على الشهادة التي حصلت عليها المتقدمة من خارج المملكة ومعادلتها من وزارة التعليم السعودي.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط وظائف حرس الحدود للنساء وشروط التسجيل 1443.