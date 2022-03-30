في أول تعليق له عقب إخفاق منتخب "الفراعنة" في التأهل لكأس العالم 2022، طالب وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بطي الصفحة و"النظر إلى المستقبل".
وقال صبحي في تصريح لموقع "دوت الخليج" مساء الثلاثاء، إنه "رغم الحزن بسبب الخسارة من السنغال فإن المنتخب المصري لن ينكسر. يجب النظر للمستقبل".
وأوضح الوزير أن "المنتخب المصري منتخب شاب، ومن ثم فلا داعي لليأس الذي يمكن أن يفقدنا ما بُني الفترة الماضية. من الآن سيستعد المنتخب لبطولة أمم إفريقيا المقبلة".
وشدد على أن المواجهة أمام السنغال كانت صعبة للغاية، لكن "لاعبي منتخب مصر أدوا ما عليهم ببسالة كبيرة".
ومن جهة أخرى، طمأن الوزير المصريين على تأمين خروج لاعبي المنتخب والجماهير المصرية من داكار، مشيرا إلى "تنسيق كامل مع سلطات الأمن السنغالية في هذا الشأن".
وخسر منتخب مصر، مساء الثلاثاء أمام مضيفه السنغالي بركلات الترجيح، في مباراة العودة بالمرحلة النهائية من تصفيات المونديال، التي امتدت إلى 120 دقيقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم أصحاب الملعب بهدف نظيف.
وكانت مصر فازت ذهابا على السنغال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت الجمعة في القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. أول تعليق "حكومي" رسمي على ضياع حلم المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.