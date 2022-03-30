تحديث بيانات التنمية الاجتماعية ssoidp.gov.ps عبر نظام الدخول الموحد لمستفيدي الوزارة للدعم الخاص بمساعدات الاسر الفقيرة والمعوذة والمتعففة من سكان الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، للحصول على المساعدات المالية والعينية المقدمة من عدد من الدول لمساعدة الأراضي الفلسطينية في قدوم شهر رمضان.

تحديث بيانات التنمية الاجتماعية ssoidp.gov.ps مساعدات الأسر الفقيرة في رمضان قطاع غزه

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالأراضي الفلسطينية باستقبال تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدات المالية، وذلك في ظل العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية في السنوات العشرة الأخيرة، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد قوائم وسجلات بأسماء الاسر الفقيرة وتستقبل التسجيل بطلبات الدعم والمساعدة التي تتمثل في مساعدات دورية أو المنحة القطرية المقدرة ب 320 شيكل أو 100$ يتم صرفها شهريا أو دوريا من دولة قطر.

جهود وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزه

تقوم الوزارة بالعديد من النشاطات داخل الأراضي الفلسطينية:

تستقبل طلبات الحصول على الدعم والمساعدة من الفقراء والأسر المعوذة والمتعففة من سكان القطاع.

تقوم الوزارة باستقبال طلبات العاطلين عن العمل والذين تدمرت مشروعاتهم في ظل العدوان على غزه.

يتم عمل بحث ومعاينة ميدانية بزيارات إلى منازل الفقراء للتأكد من الدخل والمعيشة للتأكد من الاحتياج.

تقوم الوزارة بالاتفاق مع المؤسسات الإنسانية الدولية والعربية لصرف مبالغ ومساعدات بكوبونات غذائية للأسر الفقيرة.

تعيد الوزارة توزيع الأموال المرسلة للمسجلين لديها وتقوم بتنظيم استلامها من خلال إرسال رسائل على الهاتف النقال للمواطن بتحديد موعد ومكان التسلم.

تعيذ الوزارة بالمواطنين تحديث بياناتهم في التوقيتات التي يطلب منها فيها ذلك.

طريقة تحديث بيانات المواطنين عبر منصة الدخول الموحدة