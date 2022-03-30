بوابة تواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد الديون والقروض وغيرها

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي من الممكن أن يتم تقديمه من خلال الاتباع لأكثر من وسيلة يختر منها مقدم الطلب ما يتناسب معه، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن مختلف الطرق التي يمكنك بها أن ترسل طلبك ليتم النظر فيه من قبل المسؤولين والجهة المختصة بطلبات المساعدة بالديوان الملكي، حيث أنها من بين أهم الجهات الرسمية التي توفر منح مالية لمختلف الأشخاص من المحتاجين، وفيما يلي ذكره بالتفصيل نقدم لكم أهم المعلومات عن الفئات التي تستهدفها تلك المنح والمساعدات المالية مع توضيح أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يقوم الشخص بتوجيه طلبه للجهة الخاصة بالديوان الملكي.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

مساعدة مالية من الديوان الملكي من الممكن أن يتم طلبها من قبل كل الأشخاص من المحتاجين، وتقوم المملكة من خلال العديد من الأنظمة الداعمة بتقديم شتى السبل الدعمة لأبناء الشعب السعودي من المحتاجين وهذا للدفع بحياتهم إلى الأمام والتحسين من أحوالها ومستواها، ومن خلال الآتي نوضح أهم الفئات المستهدفة والتي تسعى الجهات المسؤولة عن تلك المساعدات للوصول لهم ودعمهم بشتى السبل الممكنة.

أهم الفئات التي تستهدف للدعم

من الممكن أن يتم توجيه الدعم لمختلف الفئات الآتية:

الأسر الفقيرة ممن لا يمتلكون الدخل الكافي لتلبية مختلف الاحتياجات.

مختلف الأشخاص ممن يعجزون بشكل كامل عن العمل.

السيدات من المطلقات، والأرامل وممن لا تمتلكن أي مصادر للدخل.

كل من يعاني عدم القدرة على الأداء للديون ومعرض للسجن.

أهم الخطوات لتقديم الطلب إلكترونيا

من الممكن أن يتم التقديم للطلب إلكترونيا ومن خلال عدة خطوات بسيطة يمكنك القيام بالتقديم الإلكتروني للطلب الخاص بك ومن أهم تلك الخطوات ما يلي في تلك النقاط القادمة: