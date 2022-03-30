نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمارك السيارات في السعودية 1443 كيفية حسابها وضوابط استيرادها للمقيمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة جمارك السيارات في السعودية 1443 ، التعريفة الجمركية أو الجمارك على السيارات عند شرائها من الخارج أكثر الأسئلة التي يطرحها عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وخاصةً الراغبين في امتلاك سيارة يرغبون في شرائها من الخارج، ولكن يخشون كثيرًا من المبلغ الذي يدفعونه مقابل هذا، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على خطوات حساب جمارك السيارات في السعودية 1443، والتي يمكن من خلالها معرفة المبلغ المطلوب سداده للسيارة التي يرغبون في شرائها.
جمارك السيارات في السعودية 1443
وضعت الحكومة السعودية التعريفة الجمركية، يتم تحصيلها عند استيراد سيارة من الخارج، تضاف على الفاتورة الخاصة بالسيارة، ومن أجل حساب الجمارك على السيارات يجب معرفة ما هي الشروط التي يجب توافرها مثل أنه يجب ألا يتجاوز موديل السيارة عن 5 أعوام، وألا تكون السيارة صغيرة.
وإذا كان السيارة من سيارات النقل الثقيل يجب ألا يزيد وزنها عن 305 طن، ولا يتجاوز موديل السيارة عن 10 سنوات، هذا بالإضافة لعدم استيراد السيارات التي تشتمل على الشعار، أو التي تعرضت للحريق أو الغرق أو الحوادث من قبل، ولحساب جمارك السيارات في السعودية يجب إتباع هذه الخطوات الآتية:-
- يتم احتساب الرسوم من إجمالي قيمة الشحن.
- ثم يضاف عليها ضريبة القيمة المضافة 5%.
- تبلغ القيمة الجمركية 3 آلاف ريال سعودي، يتم تحصيلها بعد وصول السيارة للجمارك.
- يجب اظهار الفاتورة وإضافة الحساب الإجمالي لها على الجمارك.
- اعتبارًا من شهر مارس سيكون حساب الاستهلاك 10%.
- لا تتعدى نسبة الخصم 50% للسيارات، ولا تتعدى 80% للشاحنات.
ضوابط استيراد السيارات في السعودية 1443 للمقيمين
قد يحتاج المقيمين إلى استيراد سيارة للأراضي السعودية، تساعد على التنقل بكل سهولة في جميع أنحاء المملكة، لذا وضعت المملكة العربية السعودية شروطًا للمقيمين يجب توافرها عند الحاجة لاستيراد السيارت تتمثل في الآتي:-
- أولا:- لا يجوز استيراد سيارة إلا كل ثلاثة سنوات.
- ثانيا:- لا يحق للمقيم بيع السيارات المستوردة.
- ثالثا:- لا يسمح للمقيم استيراد سيارة نقل أو شاحنة كبيرة.
- رابعا:- يجب تقديم المستندات الخاصة به للجمارك حتى يثبت له ملكيته الخاصة للسيارة المستوردة.
- خامسا:- يجب توفر الأوراق الأصلية للسيارة عند استيرادها من الخليج.
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