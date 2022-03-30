مكرمة الملك سلمان التي ينتظرها الآلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذين يصرفوه ابتداء من العام الحالي أو الذين استفادوا من صرف المكرمة الملكية بالعام الماضي، مستفيدي الضمان بالنظام القديم وقاموا بتحديث البيانات وتم قبول استحقاقهم واستمر قبول أهليتهم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

“مكرمة الملك سلمان” رابط الاستعلام عن موعد المكرمة sbis.hrsd.gov.sa شروط الإيداع

يستفيد مستفيدي الضمان الاجتماعي بالنظام المطور الجديد بالعديد من الخدمات الاجتماعية والدعم المقدم من مؤسسات المملكة إلى فقراء الوطن، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشهور الأخيرة بفتح باب تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان بالنظام القديم وإطلاق منظومة الضمان المطور وتم وضع عدد من الخدمات لهم.

الخدمات التي يحصل عليها مستحقي الضمان المطور من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يحصل المقبولين في الضمان المطور على راتب شهري يتم إيداعه في الحسابات البنكية يتم تحديده حسب الراتب الشهري وعدد أفراد الاسرة.

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم طلبات التسجيل على أراضي سكنية منخفضة التكاليف، الإسكان التنموي، لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

يتم تقديم المكرمة المكية فقط لمستفيدي الضمان، وتم إطلاقها بالعام الماضي من جلالة خادم الحرمين الشريفين، مخصصة لهم.

موعد صرف وإيداع راتب الضمان المطور (أبريل 2022) موعد إيداع المكرمة الملكية (رمضان 1443) الأحد 2 رمضان 1443 – 3 أبريل 2022. تصرف بالأسبوع الثاني من شهر رمضان.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

يجب أن يكون الراغب في الحصول على المكرمة مسجلا في الضمان الاجتماعي.

يكون المسجل بالضمان الاجتماعي قام بتحديث البيانات وانتقلت بياناته إلى منصة الدعم والحماية وانطباق شروط الاستحقاق الجديدة عليه.

لا يتم صرف المكرمة لمن لم يتم قبوله في الضمان أو المتقدمين للمرحلة الخامسة ولم يتم حسب أهليتهم.

كم يصرف في المكرمة الملكية

بينما يعتمد صرف راتب الضمان المطور الجديد على الدخل الشهري وعدد أفراد الاسرة، إلى 15 فرد للأسرة الواحدة، يتم صرف المكرمة الملكية بحد أقصى لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، بحد أدنى 1000 ريال واقصى 2000 ريال على النحو التالي: