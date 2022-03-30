اشحن شدات ببجي موبايل pubg uc سريعاً 2022 بطريقة رسمية.. اسعار شحن شدات ببجي

شدات ببجي موبايل الكثيرون من عشاق ومستخدمي لعبة ببجي موبايل يبحثون بشكل كبير جداً، حيث تعتبر الشدات هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي موبايل الأكثر استخداماً في العالم كله، فهي تمكن اللاعب من شراء الأسلحة الجديدة والمعدات والأزياء التي تجعله يقترب من الفوز بالمعركة، بخلاف أنها تساعد اللاعب على التقدم في مراحل اللعبة، وهناك طرق مختلفة يمكن للاعبين استخدامها في حصولهم على قدر كبير من الشدات، ومنها الطرق مدفوعة السعر ومنها الطرق الأمنة ومنها الطرق الغير أمنة أيضاً، فتابعونا لنطلعكم عن كيفية الحصول على شدات ببجي.

شحن شدات ببجي

لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية التي للقت قبول كبير بين عشاق الألعاب الإلكترونية، فاللعبة تتمتع بتحسينات وتعديلات جديدة على بيئة اللعبة وعلى الخرائط والأدوات والمهام الجديدة، ومن أجل الاستمتاع بكل تلك التحسينات لابد من الحصول على الشدات التي تعتبر هي العملة الافتراضية، ويتم الحصول على شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي midasbuy وعليه يتم دفع قيمة الشدات من خلال رصيد بطاقة الدفع الإلكترونية، ويقوم اللاعب بتسجيل رقم معرف هوية اللاعب في المكان المحدد.

أسعار شحن شدات ببجي

60 شدة بسعر 0.99 دولار أمريكي.

300 شدة +25 شدة مجاناً بسعر 4.99 دولار أمريكي.

600 شدة + 60 شدة مجاناً بسعر 9.99 دولار أمريكي.

1500 شدة + 300 شدة مجاناً بسعر 24.99 دولار أمريكي.

3000 شدة +850 شدة مجانا بسعر 49.99 دولار أمريكي.

6000 شدة + 2100 شدة مجاناً بسعر 99.99 دولار أمريكي.

خطوات شحن شدات ببجي للهواتف الأندرويد

لعبة ببجي موبايل يتم تنزيلها عبر أجهزة الموبايل التي تعمل بنظام الأندرويد، ويمكن الحصول على شدات ببجي عبر الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد على النحو التالي:

في البداية يقوم اللاعب بشحن رصيد في متجر جوجل بلاي.

تسجيل الدخول إلى لعبة ببجي موبايل، واختيار خدمات الشدات.

الدخول إلى اللعب والضغط على خيارات الشدات.

تحديد كمية الشدات التي يحتاج لها، ثم تحديد وسيلة الدفع من خلال حساب جوجل بلاي.

اختيار عدد الشدات وبذلك تتم عملية الشحن.

يدخل اللاعب على اللعبة ويتأكد من نزول الشدات.

بعد نزول شدات ببجي على حساب اللاعب يستطيع بعدها شراء كل ما يلزمه من معدات وأسلحة وملابس وغيرها من مستلزمات لعبة ببجي

بعد الانتهاء من شحن شدات ببجي يستطيع اللاعب شراء كل ما يحتاجه من متجر لعبة ببجي سواء بالحصول على صناديق كلاسكية أو مميزة أو من خلال شراء كل ما يلزم اللاعب مباشرة من خلال استخدام شدات ببجي في متجر اللعبة القتالية الأشهر حول العالم حيث تمنح شدات ببجي اللاعبين فرصة لشراء كل ما يلزمهم.