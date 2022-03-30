مقتل 5 إسرائيليين جراء هجومين بالرصاص فى تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أن خمسة إسرائيليين على الأقل قتلوا فى الهجومين.

وتصاعدت حدة التوتر فى أعقاب هجومين خلال الأيام القليلة الماضية، أحدهما فى بئر السبع والآخر فى الخضيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مُسلحًا كان يقود دراجة نارية لكن لم يتضح ما إذا كان آخرون متورطين.

وأضافت أنه يجرى البحث عن سائق الدراجة النارية الذى يشتبه أنه نفذ العملية، وحثت الشرطة الإسرائيليين على تجنب المنطقة.