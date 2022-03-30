وزيرة الدفاع فى النمسا تؤكد إلغاء اجتماع وزراء دفاع تجمع فسيجراد

جدة - نرمين السيد - أكدت كلوديا تانر، وزيرة الدفاع فى النمسا، أنه تم إلغاء اجتماع وزراء دفاع دول فيسجراد (المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا) والتى كان مقررا له غدا الأربعاء فى العاصمة المجرية بودابست.





وقالت تانر- والتى كان مقررا لها المشاركة فى الاجتماع - فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء - إن الإلغاء جاء احتجاجًا على سياسة رئيس الحكومة اليمينية المجرية فيكتور أوربان تجاه الانحياز لروسيا فى الصراع مع أوكرانيا.

وكانت وسائل الإعلام قد وصفت الغاء الاجتماع بأنه هزيمة لأوربان الذى يترشح فعليًا لإعادة انتخابه فى الانتخابات البرلمانية المجرية يوم الأحد المقبل.

يذكر أن وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا ألغت مشاركتها الأسبوع الماضى وقالت: "يؤسفنى أن النفط الروسى الرخيص أصبح الآن أهم للسياسيين المجريين من الدم الأوكرانى".

يشار إلى أنه نتيجة لأزمة اللاجئين فى عام 2015، صنعت دول فيسجراد وهى المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا اسمًا لأنفسهم كمجموعة مهمة من الدول على مستوى الاتحاد الأوروبى ومع ذلك أصبحت الاختلافات المتزايدة باستمرار بين البلدان الأربعة ما بعد الشيوعية واضحة.

ومن ناحية أخرى، دعا فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" إلى دعم وحدة الاتحاد الاوروبى فى مواجهة كافة القضايا الدولية وفى مقدمتها الحرب فى أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مشاركة سوبوتكا اليوم فى مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى فى مدينة بردو فى سلوفينيا.

وقال سوبوتكا - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إنه تبادل وجهات النظر مع رئيس البوندستاغ الألمانى بيربل باس ورئيس وزراء ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف ورئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا.

وذكر رئيس البرلمان النمساوى أنه تم التركيز على الاتحاد الأوروبى كضامن للاستقرار والأمن والازدهار فى المنطقة وخارجها.