منصة رواق المنصة العربية للتعليم المفتوح

منصة رواق تسجيل دخول، حيث تعتبر منصة رواق من أهم المنصات التعليمية التي تعرض محتواها بشكل إلكتروني، وتهتم منصة رواق بتقديم مواد دراسية بشكل أكاديمي، ويتم تقديم جميع الخدمات التعليمية بشكل مجاني عبر اللغة العربية في جميع المجالات والتخصصات التعليمية المختلفة، ويتم تقديم خدمات منصة رواق بواسطة أكاديميون متميزون من جميع أرجاء العالم العربي، وتسعي المنصة دائماً إلى توسيع دائرة المستفيدين وإفادتهم من جميع المحتويات العلمية والمعرفية التي تخص كل طالب على حده، ويستطيع جميع الطلاب أو أي مستفيد آخر بأي مكان الاستفادة من خدمات منصة رواق بتسجيل حساب في منصة رواق، لذا سنوفر لكم رابط منصة رواق تسجيل دخول.

منصة رواق التعليمية

سواءً كان المستفيد من المنصة طالباً جامعياً أو موظفاً أو إنساناً يسعى إلى التعلم الدائم في جميع المجالات التعليمية المختلفة، توظف منصة رواق خدماتها من خلال رغبات كل فئة على حده، وفق ما يبحث عنه من رغبة تعليمية مخصصة، وتعرض منصة رواق محتواها من خلال التفاصيل التالية:

توفير محاضرات مرئية توفر التسجيل مع المحاضرين حتي تصبح المواد مصورة بشكل ذات جودة عالية تساعد جميع الطلاب على المشاهدة ومواصلة التعليم.

توفر رواق عدد هائل من التمارين التفاعلية حتي يتم التأكد الكامل من مدي استيعاب الطلاب للتمارين التفاعلية التي تكون في صورة أسئلة والحصول على إجابات فورية.

الحصول على شهادات إكمال بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية.

تخصصات منصة رواق

تتخصص منصة رواق بعدد من المواد المرتبطة بتخصصات مختلفة مثل علوم الحاسب، والموهبة والإبداع، وبالعلوم الشرعية، وتستهدف منصة رواق باقي المجالات مثل: مجال الإدارة والأعمال ومجال التسويق، ومجال ريادة الأعمال، ومجال التكنولوجيا بجميع فروعها، ومجال العلوم الاجتماعية، وغيرها من التخصصات الأخري.

تسجيل دخول منصة رواق

يتم تسجيل المنصة التعليمية رواق من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تم توضيحها من جانب المنصة على النحو التالي: