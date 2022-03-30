نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جداول اختبارات نهاية العام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعداداً لقرب اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2022، والتي سوف تعقد اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2022، بدأت المديريات التعليمية في المحافظات في اعتماد جداول اختبارات أخر العام 2022، حيث تقوم المديريات التعليمية بوضع جداول امتحانات الخامس والسادس الابتدائي وصفوف المرحلة الإعدادية وجداول امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني، أما جداول الصف الرابع والأول والثاني الثانوي العام، فيتم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم.

جداول اختبارات نهاية العام 2022 لجميع المحافظات:-

مع مجيء شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه الوزارة لن ولم تتخذ أي قرار بشأنه تأجيل الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن المدة المتبقية من بداية شهر رمضان وحتى نهايته توضح أن المتبقي من عدد أيام الدراسة الفعلية بالمدارس هي أيام قليلة لا تزيد عن 25 يوماً، خاصة وأن عدد من المديريات التعليمية قد حددت موعد عقد امتحانات أخر العام لبعض الصفوف مثل الصف الخامس والسادس الابتدائي بداية من يوم 26 أبريل 2022، أي أن هؤلاء الطلاب سوف يؤدون بعض الاختبارات قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وقد قامت محافظة القليوبية ومحافظ أسيوط باعتماد جداول امتحانات أخر العام وذلك كالتالي:-

أولاً:- محافظة القليوبية:-

حيث ستبدأ الامتحانات للصفوف الخامس والسادس الابتدائي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022، على أن تنتهي يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022.

أما بالنسبة لصفوف الرابع الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، فسوف تبدأ امتحانات أخر العام بالنسبة لهم بداية من بعد عيد الفطر المبارك 2022، حيث ستبدأ الامتحانات الخاصة بهم يوم 8 مايو 2022، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية فسوف تبدأ يوم 14 مايو المقبل.

ثانيا:- محافظة أسيوط:-

اعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط جداول امتحانات أخر العام، حيث ستبدأ امتحانات نهاية العام بالنسبة للخامس والسادس الابتدائي اعتباراً من يوم 26 أبريل 2022 أي قبل انتهاء شهر رمضان، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، أما باقي الصفوف فسوف تبدأ امتحاناتها مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وسوف تبدأ اعتباراً من يوم 8 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتباراً من يوم 14 مايو 2022.

وسوف نقوم بنشر باقي الجداول بعد أن يتم اعتمادها من قبل المديريات التعليمية فى المحافظات.