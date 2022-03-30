بعد تعادل نظيف.. نسور قرطاج يحلقون إلى نهائيات كأس العالم

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بقطر في وقت لاحق من العام الجاري، بعد تعادل بدون أهداف مع مالي، في إطار إياب الدور الحاسم.

وكانت تونس قد عادت بفوز ثمين من مالي جاء بنيران صديقة عن طريق مدافع مالي موسى سيسوكو. وأصبح "نسور قرطاج" ثالث العرب في مونديال قطر إلى جانب منتخبي قطر والسعودية، فيما تأهل المنتخب المغربي بدوره إلى نهائيات كأس العالم. وتمكن "أسود الأطلس" من الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد على منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة جرت بمدينة الدار البيضاء المغربية. وسبق لمنتخب تونس أن شارك في كأس العالم بدءا من نسخة 1978 في الأرجنتين ثم 1998 في فرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، كما كان حاضرا أيضا في آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا، وهو رقم قياسي في الكرة العربية.

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