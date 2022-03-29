الاثنين المقبل.. انعقاد المؤتمر الأوروبى الـ22 لمكافحة الاتجار فى البشر

جدة - نرمين السيد - ذكرت المنظمة الأوروبية - فى بيان اليوم - أن التحالف سيركز على الحماية والمساعدة، وتطبيق نهج يركز على دعم ضحايا الاتجار وحماية حقوقهم، موضحا أن المؤتمر سيشارك فيه الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هيلجا ماريا شميد، والممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر فاليانت ريتشى، ومدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ماتيو ميكاتشى، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الاطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد.

وأشار البيان إلى مشاركة سلطات رفيعة المستوى لمكافحة الاتجار بالبشر من ألبانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وكازاخستان ومقدونيا الشمالية وبولندا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الناجين من الاتجار وخبراء آخرين.