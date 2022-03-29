جدة - نرمين السيد - ذكرت المنظمة الأوروبية - فى بيان اليوم - أن التحالف سيركز على الحماية والمساعدة، وتطبيق نهج يركز على دعم ضحايا الاتجار وحماية حقوقهم، موضحا أن المؤتمر سيشارك فيه الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هيلجا ماريا شميد، والممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر فاليانت ريتشى، ومدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ماتيو ميكاتشى، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الاطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد.
وأشار البيان إلى مشاركة سلطات رفيعة المستوى لمكافحة الاتجار بالبشر من ألبانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وكازاخستان ومقدونيا الشمالية وبولندا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الناجين من الاتجار وخبراء آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاثنين المقبل.. انعقاد المؤتمر الأوروبى الـ22 لمكافحة الاتجار فى البشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.