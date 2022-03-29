موسكو: أوكرانيا قدمت مقترحا بأن تكون دولة خالية من الأسلحة النووية

وقال ميدينسكى - فى ختام الجولة الأولى من مفاوضات إسطنبول اليوم الثلاثاء: "لقد قدم الجانب الأوكرانى اليوم مقترحات خطية تؤكد سعى أوكرانيا لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية، مع التخلى عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل، بما فى ذلك الكيماوية والبكتريولوجية بالإضافة إلى حظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية فى أراضيها"، واصفا المفاوضات بالبناءة.
وأضاف: "تلقينا مقترحات من الجانب الأوكرانى لدراستها"، لافتا إلى أنه سيتم النظر فى هذه المقترحات فى المستقبل القريب وسيجرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بها وسنقدم ردا مناسبا.
وتابع: "الاجتماع بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، ممكن بالتزامن مع التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزيرى الخارجية"، موضحا أنه من المقترح صياغة اتفاقية أولا، ثم الموافقة عليها من قبل المفاوضين، ثم يصادق عليها وزيرا الخارجية، وبعد ذلك تتم مناقشة إمكانية اجتماع رئيسى البلدين للتوقيع على هذه الاتفاقية.
وأكد أن هذه ليست مسألة سهلة خاصة وأن الاجتماع قد يكون متعدد الأطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والأمن فى أوكرانيا.
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