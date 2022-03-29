المغرب: العلاقات مع أمريكا قائمة على شراكة قوية وطموحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريطة، عقب مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الذى يزور المغرب، أن الزيارة ساهمت فى إعطاء رسائل قوية حول قوة هذه الشراكة الثنائية والإمكانيات التى يمكن استغلالها لصالح الأمن والاستقرار، كما أكدت مضمون الشراكة وتنوعها على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، متجاوزة الإطار الثنائى لتشمل مناطق أخرى كالشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم على قيم ومصالح مشتركة ورؤية متطابقة حول مجموعة من القضايا الدولية.

‏وأوضح بوريطة أن المباحثات تناولت الشراكة الثنائية، وكيفية جعلها نموذجية وقوية بعلاقاتها التاريخية وقادرة على التأقلم مع التحديات الإقليمية والدولية الحالية، مشيرا إلى حرص العاهل المغربى الملك محمد السادس، على تطوير هذه العلاقة فى إطار الآليات المهمة التى لدى البلدين، كالحوار الاستراتيجى والحوار حول حقوق الإنسان واتفاق التبادل الحر.

‏وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا الشراكة فى إفريقيا لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتعددة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتغيرات المناخية والبنى التحتية والمجال الأمنى والعسكرى والصحى.