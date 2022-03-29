البنك الدولى: نتوقع تباطؤا فى نمو الاقتصاد العالمى بسبب الأزمة الأوكرانية

وقالت المسؤولة فى البنك الدولى - فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز عربية" على هامش مشاركتها فى القمة العالمية للحكومات فى دبى مساء اليوم الثلاثاء - إن التأثير الذى نراه على المدى القصير يتمثل بارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة، لافتة إلى أن روسيا وأوكرانيا منتجان أساسيان للقمح، وبالتالى فالتأثير الأكبر سيقع على الدول التى تعتمد على استيرادات ضخمة من القمح.
واعتبرت المسؤولة فى البنك الدولى أن ما يتعين القيام به هو الإبقاء على التجارة مفتوحة وتفادى فرض قيود على الصادرات، والتأكد من حسن تشغيل التوريد، وإلا فالأسعار سترتفع بشكل أكبر.
وحذرت من صعوبة التنبؤ بتداعيات الأزمة الحالية، لأن الوضع فى تغير مستمر، ولكن يمكننا أن نتوقع تباطؤا فى النمو وأظن أن الجميع سيقومون بمراجعة توقعاتهم.
وأكدت إلكا أن الدول ستتأثر بطريقة مختلفة ومصدر السلع الأساسية سيستفيدون بطريقة ما لكنهم سيواجهون تحديات أخرى، مجددة التحذير من الهلع الذى سيؤدى إلى "سياسات سيئة" لأن سياسات كهذه من شأنها أن تفاقم الوضع وهذا ما قد يؤدى إلى أزمة.
وقالت إن العالم قد اختبر أزمة الأغذية فى 2008 حيث فرضت دول قيودا على الصادرات وفرضت ضوابط على الأسعار ما أدى إلى تفاقم ارتفاع الأسعار وإلى نقص فى الأغذية إضافة إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول الأكثر فقرا ونحن لا نريد تكرار ذلك.
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