نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البنك الأهلي الجديدة 2022 سيارات وأبرز الوكلاء المعتمدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي الجديدة 2022 سيارات أصبحت متوفرة خلال هذا العام على مجموعة متنوعة من الأنواع لكبرى الشركات العالمية، فقد أصبحت السيارات من الأساسيات التي يحتاج إليها المواطنين في الفترة الأخيرة، ولكن قد يكون الوضع المادي لا يسمح بالحصول على تقسيط سيارات بسعر الكاش، ويتم اللجوء إلى عروض تقسيط السيارات في السعودية، وخصوصًا إلى تلك المتوفرة عبر عروض البنك الأهلي تقسيط بسعر الكاش 2022 وسوف نتعرف على بعض من عروض تويوتا 2022 تقسيط الأهلي وأبرز الأنواع الأخرى.

عروض البنك الأهلي الجديدة 2022 سيارات

آخر عروض البنك الأهلي قد تم توفيرها على مجموعة من السيارات وهي تشمل خصومات عديدة ومميزات أكثر، من بينها إمكانية تحويل الرواتب إلى البنك وبالتالي منحك فرصة لعدم دفع قيمة المقدم إلى البنك، ولكن يتم سداد الدفعة الأخيرة، ومن أفضل العروض على السيارات ما يلي:

عروض سيارات البنك الأهلي المستعملة

هناك العديد من الوكلاء المعتمدين لدى البنك الأهلي السعودي ويمكن من خلالهم الحصول على سيارات مستعملة في الفترة الحالية، ومن بين تلك الشركات أو المعارض:

إن كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة من البنك الأهلي فيمكن الحصول على سيارة تويوتا أو لكزس من خلال عبداللطيف جميل وهو الوكيل المعتمد لهذه الفئة.

بينما الجفالي يعتبر هو واحد من أبرز الوكلاء المعتمدين لسيارات مرسيدس بنز المستعملة في السعودية بمميزات عديدة.

وأعلن البنك أنه قد تعاون مع الشركة المتحدة للسيارات من أجل تقديم سيارات مستعملة من فئة دودج وهي واحدة من أبرز السيارات المتميزة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم سيارات جيب وكرايسلر.

عروض الوعلان لتقسيط السيارات من البنك الأهلي

وقد قدم البنك عروض على مجموعة من سيارات هيونداي بالتعاون مع معرض الوعلان ومن أبرز الفئات المتاحة حاليًا من خلال البنك وحتى نهاية الشهر ما يلي:

عروض على هيونداي سوناتا موديل العام الحالي بدون دفعة الأولى عند تحويل الرواتب إلى البنك، وقيمة الأقساط الشهرية هي 1294 ريال سعودي فقط.

أما عن هيونداي أكسنت فئة العام الجاري أيضًا فيمكن الحصول عليها بتحويل الراتب أو بدون تحويل الرواتب أيضًا، ففي الحالة الأولى ستقوم بسداد 778 ريال سعودي، والحالة الثانية سداد الدفعة الشهرية سيكون 856 ريال سعودي.