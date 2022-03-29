نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا 2022 تقسيط الأهلي وقيمة الدفعة الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تويوتا 2022 تقسيط الأهلي من أبرز العروض الجديدة والتي تقدم عن طريق البنك الأهلي السعودي للعملاء، بالتعاون مع مجموعة من المعارض ومنها عبداللطيف جميل وقد أعلن البنك بشكل رسمي عن مواعيد عروض البنك الأهلي الجديدة 2022 للسيارات أي متى تنتهي ومتى يتم تجديدها أيضًا، بالإضافة إلى أهم شروط تقسيط سيارات بدون مقدم وسوف نوفر لكم عروض البنك الأهلي تقسيط بسعر الكاش الجديد 2022.

عروض تويوتا 2022 تقسيط الأهلي

شركة تويوتا واحدة من أهم الشركات العالمية التي توفر العديد من السيارات ولكل نوع مميزات وعيوب، كما أن الأسعار تختلف من سيارة إلى أخرى، ولهذا لا بد من معرفة جميع عروض تويوتا 2022 تقسيط الأهلي المطبقة على جميع الأنواع المتاحة لدى البنك، ومن أبرز تلك العروض:

عروض البنك الأهلي للسيارات تويوتا

من أبرز الأنواع التي قدمها البنك خلال الشهر الجاري لجميع عملائه، أو عملاء الجهات المعتمدة ما يلي:

خصومات على سيارة تويوتا برادو الجديدة، فيمكن الحصول على السيارة في إطار العروض الجديدة بقسط شهري للمحول رواتبهم إلى البنك بقيمة 2030 ريال سعودي، بينما الغير محول القسط سيكون أعلى من تلك القيمة ويصل إلى 2118 ريال سعودي.

عند تحويل الراتب إلى البنك لن تقوم بدفع قيمة الدفعة الأولى، ولكن يتحتم سداد قيمة الدفعة الأخيرة في نهاية الأقساط بعد الاتفاق مع البنك، وقيمتها حوالي 40% من إجمالي سعر السيارة.

ويتم سداد قيمة الأقساط لهذا النوع من السيارات على مدار خمس سنوات كاملة، والجدير بالذكر أن البنك لن يكون هو الممثل للوكلاء.

عروض البنك الأهلي تقسيط تويوتا يارس

وعن تويوتا يارس التي تعتبر من أقل الفئات التي وفرتها شركة تويوتا من حيث السعر، فإن البنك أعلن عن تقديم موديل العام الماضي للسيارة، ويمكن معرفة المزيد عنها من خلال عروض برنامج تمويل الأهلي التأجيري ومن بين المميزات ما يلي:

تحويل الراتب إلى البنك سيجعلك تقوم بسداد قيمة القسط وهو 627 ريال سعودي.

أما عند عدم التحويل إلى البنك إن قيمة الدفعات هي 737 ريال سعودي.

تحويل الرواتب يقودك إلى عدم سداد الدفعة الأولى، ولكن القيمة الإجمالية للدفعة الأخيرة ستكون فقط 40% من سعر السيارة.