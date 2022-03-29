موسكو: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الأمريكى العالم على حافة الكارثة

جدة - نرمين السيد - علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على موقف البيت الأبيض الذى عزا التصريحات الحادة التى أطلقها الرئيس الأمريكى جو بايدن بحق نظيره الروسى فلاديمير بوتين، إلى "انفعالية" بايدن، قائلة: "أود أن أعرب عن الأمل فى ألا تؤدى مثل هذه الانفعالات، إلى أن يفعل الرئيس الأمريكى تحت تأثيرها، شيئًا خطيرًا لا يمكن إصلاحه بحق العالم بأسره".





وأضافت - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - "إذا كنتم تقولون إن ذلك (ناجم عن) مشاعر، فيجب إدراك حقيقة أن ذلك يبدأ يتغلب على العقل والاحترافية والمنطق، أخشى أن مثل الحالات الانفعالية قد تدفع العالم إلى حافة الكارثة". وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قال - خلال زيارته إلى بولندا الأسبوع الماضى - إن "هذا الرجل (بوتين)، لا يمكنه البقاء فى السلطة". وأثار هذا التصريح - الذى رآه كثيرون "تصعيديًا" - انتقادات وجدلًا واسعًا، لكن بايدن قال إنه "لن يتراجع" عنه، موضحًا أن كلامه "كان مبنيًا على شعور شخصى بالغضب الذى شعر به تجاه هذا الرجل، وليس تغييرًا فى السياسة الأمريكية، ولا أقدم اعتذارات عن مشاعرى الشخصية".

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