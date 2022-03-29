رئيس الوزراء الموريتانى يقدم استقالة الحكومة إلى الرئيس الغزوانى

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة الموريتانية إن الرئيس الغزوانى استقبل اليوم بالقصر الرئاسى معالى الوزير الأول محمد بلال مسعود الذى قدم له استقالة حكومته، على أن تبقى الحكومة المستقيلة فى حكم حكومة تصريف أعمال.

وعين ولد بلال رئيسا للوزراء من طرف ولد الغزوانى فى شهر أغسطس من عام 2020، خلفًا للوزير لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وانتقد الرئيس الغزوانى الأسبوع الماضى آداء الإدارات الحكومية ودعا إلى تقريب الخدمات من المواطنين.