الاتحاد الأوروبى: تمكين تونس من الحصول على قرض ميسر قيمته 1.5 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - وقال فارهيلى - فى تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه اتفاقية مع وزير الاقتصاد التونسى سمير سعيد - إنّه سيتمّ دعم قطاع البيئة والتنمية المستدامة بمبلغ قيمته 55 مليون يورو، موضحا أنه سيتمّ دعم المواد الغذائية، خاصّة بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التى تسببت فى نقص السلع فى كافة أنحاء العالم.
وكان فارهيلى التقى الرئيس التونسى قيس سعيّد اليوم بقصر قرطاج، حيث أكد حرص الاتحاد الأوروبى على توثيق علاقات الشراكة والتعاون الصلبة التى تجمعه بتونس فى شتى المجالات، مشددا على استعداد الاتحاد الأوروبى لمواصلة توفير الدعم السياسى والاقتصادى لتونس والتشجيع على الاستثمار فيها، فضلا عن الوقوف إلى جانبها ومساندتها فى تنفيذ جملة الإصلاحات الكبرى التى تعتزم القيام بها.
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