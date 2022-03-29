بريطانيا: وقف إطلاق النار ليس كافيا لرفع العقوبات عن روسيا

وتابع المتحدث -حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية- أن "جونسون أكد أنه يجب زيادة الضغط على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عبر المزيد من العقوبات الاقتصادية وتوفير الدعم العسكرى لأوكرانيا لضمان تغيير روسيا لمسارها كليا"، وذلك خلال اجتماع لجونسون مع عدد من الوزراء اليوم.
وفى سياق آخر، طالب وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشيوس اليوم الثلاثاء بفرض المزيد من العقوبات على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.
وصرح فى تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية قائلا إن "التضخم أو ارتفاع أسعار الطاقة ليسا ذا قيمة مقابل قتل المدنيين".
وعلى صعيد آخر، أعرب المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيوان واتسون، عن قلق اللجنة إزاء عدم وفاء أطراف النزاع فى أوكرانيا بالعديد من التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولى الإنسانى أو التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن القضايا الرئيسية التى لا يمكن لغيرهم تحقيقها بشكل ملموس.
وقال إن اللجنة الدولية تحدثت على مدى الأسابيع الخمسة الماضية مع السلطات الروسية والأوكرانية حول التزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى وما هى الخطوات العملية التى يجب اتخاذها للحد من معاناة المدنيين وأولئك الذين لم يعودوا يشاركون فى الأعمال العدائية بما فى ذلك الجرحى والمرضى والأسرى.
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