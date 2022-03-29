السنغال تقصى مصر وتعبر إلى "مونديال قطر"

كرر منتخب السنغال بطل إفريقيا الفوز على مصر بركلات الترجيح ليصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون، فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصرذهابا بنفس النتيجة.
وكانت السنغال قد حسمت مطلع الشهر الماضي لقب كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا أمام مصر في النهائي.
وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح، بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.
وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدركاليدو كوليبالي وساليو سيس.
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