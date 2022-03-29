"العهد مهيار" دراما تناقش مشكلات المجتمع الليبي

تشهد الدراما الليبية في الموسم الرمضاني المقبل، منافسة شرسة، نظرا لإقبال المنتجين على إنتاج عدد كبير من المسلسلات، بعد أن أثبتت قدرتها على المنافسة خلال المواسم الماضية.

وبين عشرات المسلسلات الجاهزة للعرض خلال شهر رمضان 2022، مسلسل "العهد مهيار" الذي يتوقع أن يحظى بنسبة مشاهدة جيدة، وهو ما أشار إليه مخرج العمل علاء بوفضيل الذي قال في تصريح لموقع "دوت الخليج": "الليبيون متعطشون لدراما اجتماعية قريبة الصلة بواقعهم المعاصر دون تجميل، مع تقديم الحلول عبر ما يقدمه العمل من رسالة".

وتدور أحداث "العهد مهيار" حول أربع عائلات ليبية، وأخرى سورية تعيش في ليبيا، لكون الأم ليبية، واكبوا في حياتهم العادات والتقاليد المحلية، بالتزامن مع صراع بينها بأسلوب درامي مشوّق على مدار 15 حلقة.

ويسلط المسلسل الذي تم تصويره بمدينة طبرق، الضوء على مشكلات المجتمع الليبي المتنوعة، مثل الزواج والطلاق والأوضاع المالية.

ووفق المخرج، فإن المسلسل يرتكز على المشاركة النسائية من خلال حبكة يقول عنها بوفضيل إنها تتناول "المشكلات الصحية والمتغيرات الاجتماعية التي قد تصيب الأسر بعد وفاة عائلهم، وهو ما يخلق في الدراما تشويقا جاذبا للمشاهد بشكل كبير".

وأوضح بوفضيل: "يبلغ زمن الحلقة الواحدة 40 دقيقة، وهي مدة طويلة جدا وغير معتادة في الدراما الليبية التي دائما ما تقتصر أعمالها الدرامية على مدة مشاهدة قصيرة، غير أن تعطّش المواطن الليبي للاستمتاع بالدراما المحلية، دفع مؤلف العمل إلى خوض تجربة المسلسلات الطويلة، لا سيما وأن أوراق العمل تحمل دراما مشوقة وجذابة للمشاهد".

وكشف بوفضيل أن كاتب المسلسل هو السيناريست السوري عبد العزيز قاسم، كما أن العمل من جزأين، الأول سيعرض في رمضان 2022 والثاني في 2023.