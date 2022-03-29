عادت غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم من بوابة نيجيريا عندما فرضت عليها التعادل الإيجابي 1-1 في أبوجا، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.



وجاء تأهل غانا للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 2006 و2010 و2014 بفضل هدفتوماس بارتي بعد عشر دقائق من البداية، وذلك بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب في كوماسي يوم الجمعة الماضي. وأطلق بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي تسديدة أرضية من عند حدود منطقة الجزاء مرت أسفل ذراع فرنسيس أوزوهو حارس نيجيريا وسكنت شباكه في الدقيقة العاشرة. وأدرك وليام تروست إيكونج التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غانا تتأهل إلى المونديال من بوابة نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.