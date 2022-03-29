http://epedu.gov.iq رابط مباشر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الإمتحاني ملفات PDF معدلات القبول في الجامعات العراقية

رابط مباشر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني شهدت محركات البحث عمليات بحث كثيرة ومستمرة خلال الأيام القليلة الماضية حول نتيجة القبول الموازي 2022، حيث تعتبر نتيجة الموازي من أهم النتائج التي ينتظرها آلاف من الطلبة والطالبات لتحديد مستقبلهم الدراسي، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية اقتراب الإعلان عن النتيجة، حيث سيتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني تسهيلًا على الطلاب وللحفاظ على سلامتهم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وخلال السطور التالية سوف نقدم لكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022.

رابط مباشر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

ينتظر عدد كبير من الطلبة والطالبات نتيجة القبول الموازي وسط مشاعر من الخوف والقلق، وعملت الوزارة على تبسيط الأمر على الطلاب حيث جاءت خطوات الاستعلام عن النتيجة سهلة وبسيطة وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار “نتائج القبول الموازي” من القائمة الرئيسية الموجودة بالموقع.

كتابة اسم الطالب الرباعي في الخانة المخصصة له.

إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب المستعلم.

النقر على زر “عرض النتيجة” سيتم عرض نتيجة الطالب بشكل تفصيلي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

99٪ معدل القبول بكلية طب بغداد.

98,8٪ معدل القبول بكلية طب الكندي.

98,50٪ معدل القبول بكلية طب المستنصرية.

98,67٪ معدل القبول بكلية طب النهرين.

99,5٪ معدل القبول بكلية طب البصرة

98,33٪ معدل القبول بكلية طب الموصل.

98,33٪ معدل القبول بكلية طب الكوفة.

98,50٪ معدل القبول بكلية طب كركوك.

98,64٪ معدل القبول بكلية طب واسط.

98,17٪ معدل القبول بكلية طب ميسان.

98,22٪ معدل القبول بكلية طب الفلوجة.

98٪ معدل القبول بكلية طب نينوي.

مصاريف الجامعات العراقية