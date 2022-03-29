نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وارقام الهواتف التي تساعد في الاشتراك السريع بالمسابقة هذا ما سنقوم بمتابعته عبر هذا التقرير الآتي عن الطرق المتاحة والتي من خلالها من الممكن أن يتم الاشتراك فعليا ومن دون أي خطوات صعبة، والاشتراك من دون أي جهد ووقت بتلك المسابقة المتميزة ومن الممكن أن يتم عبر بعض الأرقام والتي قد تم الإعلان عنها من قبل المسابقة، ومن أهم ما يمكن اتباعه من خطوات للاشتراك عبر طرق مختلفة نتابعه فيما يلي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وارقام الهواتف

يتساءل الكثيرون من المهتمين بالمعرفة التفصيلية لمختلف الطرق للاشتراك بالمسابقة، حيث تعد لمسابقة حلم إحدى المسابقات والتي تعد أكثر موثوقية ومن الممكن أن تتم خطوة الاشتراك فقط عبر رسلة يتوجه بها المشترك للمسؤولين بالمسابق عن طريق الرقم المخصص للدولة المقيم بها الراغب في الاشتراك، ومن خلال الاستعانة بالأرقام التالية يكون الاشتراك أسهل كثيرا والأرقام تكون كما يلي:

أرقام الاشتراك بالمسابقة حلم

عبر الشركة موبايلي في المملكة الاشتراك بإرسال رسالة على 650444، والتواصل لمختلف عملاء اتصالات على 5544.

التواصل أيضا على الرقم 858888 من المملكة السعودية.

الرقم 4141 من الممكن أن يتم لتواصل من الدولة الكويتية لكافة العملاء لشركة إس تي سي.

من عمان الاشتراك على 90434 ومن خلال الشبكة أومنتال.

ومن البحرين الاشتراك يكون من خلال الرقم 94000.

الاشتراك من خلال التطبيق حلم

من خلال الاستعانة بالتطبيق حلم من الممكن أن يتم الاشتراك سريعا بالمسابقة حلم، حيث يتم الدخول للمتجر جوجل بلاي عبر الهاتف من نوع أندرويد، ومن الممكن الاشتراك بعد الاتباع لخطوات بسيطة تتم من خلال هذا التطبيق.

الاشتراك من خلال منصة المسابقة

من الممكن أن يتم الاشتراك من خلال الاتباع لكافة خطوات الاشتراك والتي تتواجد على الموقع المخصص للمسابقة والاشتراك يكون قد تم تفعيله فور قيام مستخدم الموقع باتباع كل الخطوات مع الملأ لكافة البيانات، ومن الممكن بعد ذلك التحقق من الاشتراك بعد أن ترسل الجهة الخاصة بالمسابقة رسالة التأكيد للشخص على هاتفه الجوال.