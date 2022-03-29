رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن 2022 وشروط الاستحقاق من منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة kahraba gov jo

رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن 2022 بالتزامن مع أزمة الطالعة العالمية التي تمر بها دول العالم بشكل عام مع الارتفاع في الأسعار المصري من المنتجات العالمية، فقد قامت الحكومة الأردنية متمثلة في قطاع الطاقة والمعادن في الأردن عن طرح تسجيل دعم الكهرباء في الأردن، وذلك بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق الدعم الخاص بالكهرباء للفئات المستحقة، وذلك للأسر منخفضة الدخل في جميع أنحاء الأردن للحصول على دعم الكهرباء على العدادات التي يتم تقديمها الأشخاص، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن 2022 والشروط الخاصة بالاستحقاق.

رابط تسجيل دعم الكهرباء في الاردن 2022

وقد اعلنت الحكومة الاردنية تفعيل رابط التسجيل المباشر لدعم الكهرباء 2022 في الاردن المستحقين في جميع انحاء الاردن، منصة دعم الكهرباء 2022 kahraba gov jo وذلك لتقديم طلبات التسجيل للحصول على الدعم لجميع الأسر المستحقة، حيث يتم تسجيل الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

يتم اختيار الدخول الى موقع تسجيل دعم الكهرباء في الاردن مباشرة.

يتم اختيار تسجيل دعم الكهرباء من خلال الخدمات المتاحة عبر الموقع.

ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع.

يتم ارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة عبر الموقع بشكل صحيح.

الموافقة على الشروط والاحكام المتاحة عبر الموقع.

عقب التأكد من ادخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم اختيار تقديم طلب الحصول على الدعم.

طريقة تقديم طلب للحصول على دعم الكهرباء فى الاردن 2022✅

شروط واستحقاق دعم الكهرباء في الاردن 2022

وقد اعلنت الحكومة الاردنية متمثلة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الاردن عن بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها استحقاق دعم الكهرباء للمواطنين في الاردن، وقد احسن هذه الشروط على النحو التالي.