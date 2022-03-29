سقوط 6 قتلى فى تل أبيب إثر إطلاق نار فى مركز تجارى

شهدت تل أبيب عملية إطلاق نار، فى أحد المراكز التجارية، ما اسفر عن سقوط 6 قتلى كحصيلة أولية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
وذكر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية عن ثلاث عمليات تم فيها إطلاق النار في تل أبيب واحدة منها في مركز تجاري بمنطقة رمات جان في تل أبيب.
وأشارت الشرطة إلى أنه ليس من المؤكد قتل منفذ العملية في بني باراك الذي أطلق النار من على دراجة نارية.
وأكدت في السياق أن 4 حالات من بين المصابين في بني باراك ميئوس منها.
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية عملية إطلاق النار في بني براك قومية "فدائية".
وأعلنت الشرطة أن العملية في بني براك وعلى الحدود مع رامات غان لم تنته بعد.
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