السعودية تشيد بجهود التحالف العربى فى حماية مصادر الطاقة العالمية

جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس الوزراء السعودى، جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية - حيث أطلع المجلس على تقييم للاعتداءات التخريبية التى ارتكبتها ميليشيات الحوثى الإرهابية لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية فى المملكة، وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمى والدولى.
ونوه المجلس بدعم التحالف العربى لإنجاح المشاورات اليمنية التى تعقد فى الرياض برعاية خليجية، بالإضافة إلى جهوده فى حماية مصادر الطاقة العالمية وضمان سلاسل الإمداد.
وتطرق المجلس إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أكده مجلس التعاون لدول الخليج من دعم مسار الحوار القائم حاليا بين أطراف النزاع.
وأكد مجلس الوزراء السعودى، أن التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتمانية عن اقتصاد المملكة تعكس تحسن نمو الناتج المحلى الإجمالى المرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تطورات قطاع النفط واستمرار برامج الإصلاحات الحكومية.
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