أيرلندا والتشيك تطردان 5 دبلوماسيين روس.. وموسكو: سنرد بالمثل

جدة - نرمين السيد - وقال كوفينى، فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "استدعت وزارة الخارجية الايرلندية فى وقت سابق من اليوم السفير الروسى إلى "إفيج هاوس" (مقر الخارجية الأيرلندية) لإبلاغه بأنه طُلب من أربعة مسؤولين روس كبار مغادرة الدولة".

وفى السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية التشيكية بأنها أبلغت السفارة الروسية فى براج بشأن دبلوماسى روسى أعلنته اليوم الثلاثاء "شخصا غير مرغوب فيه".

وقال بيان الوزارة، عبر تويتر: "أبلغت وزارة الخارجية اليوم السفارة الروسية فى براج أن أحد موظفيها الدبلوماسيين قد تم إعلانه على أنه شخص غير مرغوب فيه وطُلب منه مغادرة التشيك فى غضون 72 ساعة، وبالتعاون مع حلفائنا، نقوم بتقليل وجود المخابرات الروسية فى الاتحاد الأوروبى".

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، فى محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التى بدأتها فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.

وعلى جانب آخر، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد بالمثل على جميع الخطوات غير الودية الصادرة عن عدد من الدول الأوروبية.

وقالت زاخاروفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن: "الرد سيشمل كل الإجراءات غير الودية التى تتخذ ضد المؤسسات والبعثات الروسية".

وكانت بلجيكا قد أعلنت - فى وقت سابق- عن طرد 21 دبلوماسيا روسيا، بالإضافة إلى هولندا التى طردت 17 دبلوماسيا روسيا، وإيرلندا التى قامت بطرد 4 دبلوماسيين، فيما أكدت جمهورية التشيك أنها ستطرد دبلوماسيا روسيا واحدا.

وأوضحت الدول الأوروبية أن طرد الدبلوماسيين الروس جاء بدوافع ممارستهم التجسس أو تهديدهم لأمنها.. على حد قولهم.