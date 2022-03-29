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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والمساعدات العلاجية المجانية، التي تعد أحد أهم الأسباب التي تجعل الملايين في المملكة العربية السعودية التقديم وإرسال خطابات الديوان الملكي، والذي يعد المظلة الكبيرة لكثير ممن ضاقت بهم الدنيا وتراكمت عليهم الديون ويبحثون عن منجي لهم لأخراجهم من غرق الديون.

يسعى الديوان الملكي السعودي من كل أنحاء المملكة العربية السعودية لتوفير الاستقرار والحياة الكريمة، عن طريق عدة خدمات يوفرها خادم الحرمين الشريفين من ضمنها الديوان الملكي السعودي الذي يتناول عدة اختصاصات الأشراف علي العديد من القطاعات بالدولة منها الشئون الدينية والأمن القومي ومن خلال هذا المقال نحصل علي كافة المعلومات التي تلزم طريقة التسجيل في الديوان الملكي لتسديد الديون.

كيفية التقديم علي الديوان الملكي لتسديد الديون

يتم التقديم إلكتروني من خلال الرابط هذا my.gov.sa.

بإرسال خطاب يشرح بوضوح مشكلة الدين وأسباب عدم تسديده. كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم في نهاية الخطاب الاسم رقم الجوال العنوان. القيام بإرفاق الخطاب الورقي والمستندات المطلوبة التي تثبت عدم القدرة علي تسديد الدين. يتم ذلك الإرسال إلكتروني للطلب ومتابعة الطلب من خلال رقم المعاملة الذي يرسله مكتب الديوان الملكي. الانتظار لمعرفة الموافقة أو الرفض.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتسديد الديون

يتم التقديم علي الديوان الملكي لتسديد الديون من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول علي البوابة الإلكترونية الديوان الملكي .

. اعلي يسار الصفحة يقوم الباحث بالنقر علي مستخدم جديد لإنشاء حساب علي الموقع.

يتم بعدها الدخول علي صفحة تختص بكتابة البيانات عليها كالاسم واسم الأب والجد والعائلة.

بعدها علينا أدخال رقم هاتف الاتصال ورقم اخر بجانب البريد الإلكتروني والتأكيد علية وكتابة كلمة المرور الخاصة بالحساب علي الموقع تواصل.

يتم الحصول على رسالة في البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم بها رمز تفعيل الحساب.

يجب تلك الرمز في الحقل الخاص به، وذلك لمدة ١٥ دقيقة من الرسالة.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الخدمات منها منح الأراضي المجانية والمساعدات العلاجية والمساعدات المالية والتي يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الأرقام التالية:

الرقم الموحد للدعم الفني 92002220.

رقم الجوال الأرضي 8004000000.

الاتصال من خارج أراضي المملكة العربية السعودية علي هذا الرقم 920030003.

يتم إستقبال المكالمات الهاتفية من الساعة ٨ صباحاً وحتي الساعة ١٢ صباحا.

يجب عند التقديم على المساعدات أن توضح البريد الإلكتروني لك، الإسم كاملاً، رقم الهاتف.

إرسال الخطابات وطلبات المساعدة عن طريق البريد السعودي الممتاز.

رد طلب المساعدة يكون في غضون 4 اشهر على أقصي تقدير.

يتم الرد على الحالات الحرجة قبل المدة الزمنية المحددة.

يتم استقبال كافة الاتصالات يوميا من الساعة الثامنة ونصف صباحا حتي الثانية عشر بمنتصف الليل.

تنبيه هام: إذا كنت بحاجة للمساعدة المالية العاجلة أو العلاجية ولم تتمكن من الوصول إلي الديوان الملكي إرسال لنا في التعليقات أسفل هذا المقال كيفية التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون.