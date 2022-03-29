إصدار تصريح اعتكاف بالمسجد الحرام للمواطن والمقيم 1443

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام قد كشفت اليوم عن استرجاع مراسم الاعتكاف مرة أخري داخل المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، وقد وضحت الرئاسة بأن رجوع الاعتكاف قد بدأ التسجيل له بشكل إلكتروني بعد انقطاع عدة سنوات بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية للفيروس المستجد، على أن يستطيع أي مواطن سعودي أو أي شخص مقيم داخل الأراضي السعودية تقديم طلب من أجل الاعتكاف خلال أيام الشهر المبارك القادم شهر رمضان، وقد تم التأكيد على ضرورة توافر بعض الشروط الخاصة بالتسجيل الإلكتروني لدي موقع الهيئة حتي يتم قبول الطلب الذي تم تسجيله والحصول على تصريح اعتكاف، وسوف نوضح لكم طريقة إصدار تصريح اعتكاف بالمسجد الحرام.

رابط إصدار تصريح اعتكاف بالمسجد الحرام لشهر رمضان 1443

يتم الحصول على تصاريح الاعتكاف خلال فترة زمنية محددة تبدأ من يوم 16 رمضان حتى يوم 19 رمضان عام 1443، على أن يتم تسجيل طلب إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لشؤون المسجد الحرام بهذه الخطوات:

الدخول على موقع شؤون المسجد الحرام التالي: تسجيل دخول.

الدخول للمنصة من خلال النقر على خدمات المنصة الإلكترونية.

النقر على خدمات المسجد الحرام.

اختيار تقديم طلب (اعتكاف بالمسجد الحرام).

يجب تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي تخص المتقدم مثل الاسم والهوية الوطنية أو رقم الإقامة والجنسية والجنس والعمر الخاص بكل متقدم للتصريح وغيرها من البيانات الأخري التي تطلبها المنصة.

الموافقة على شروط التقديم في المنصة وقراءتها جيداً.

النقر على إرسال الطلب بعد تسجيل البيانات المطلوبة.

شروط الموافقة على طلب الاعتكاف

عند تسجيل طلب بمنصة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام للحصول على تصريح اعتكاف معتمد، يجب توافر شروط التسجيل التالية: