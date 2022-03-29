للسعودي والمقيم بلا كفيل تمويل 20000 ريال وبلا رسوم ادارية

يحتاج العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين الحصول على تمويل شخصي فوري وأيضاً يبحثون عن أفضل المزايا التي يوفرها التمويل من أجل تلبية احتياجاتهم فأغلب العملاء يبحثون عن تمويل يكون سريع وكذلك لا يحتاج إلى أى ضمانات عند طلب التمويل وهذا ما يوفره التمويل الشخصي الذى نتحدث عنه اليوم من خلال موقع ثقفني ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على التفاصيل.

للسعودي والمقيم وبلا كفيل تمويل 20000 ريال من اليسر

فوري وبأقساط شهرية ميسرة يستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم الحصول على تمويل شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل 20000 ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز قرض اليسر للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز قرض اليسر بأنه ليس له أى رسوم إدارية.

يحصل السعودي على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 20000 ريال بدون كفيل.

يحصل أيضاً العميل المقيم على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي بدون كفيل.

لا يحتاج أيضاً تمويل اليسر إلى أى أجور وكالة.

يستطيع أيضاً العميل سواء السعوديين أو المقيمين سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة على 3 سنوات.

شروط التمويل الشخصي من اليسر للتمويل بالسعودية

تمويل شركة اليسر متاح للسعودي والمقيم وأيضاً بلا كفيل وبلا رسوم إدارية ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر للتمويل من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون سن المتقدم سواء السعودي أو المقيم لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر عند طلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي من اليسر

حددت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي وأيضاً الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي