الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة بالمملكة العربية السعودية 1443

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة بالمملكة العربية السعودية يرغب الكثير من المواطنين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية فى الاستفسار والاستعلام عن صلاحية التأشيرة، وذلك حتى يتابعون مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وكذلك مدة الصلاحية بعد تاريخ صدورها، ومن الجدير بالذكر أن الاستعلام عن صلاحية التأشيرة بالمملكة أو الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة للوافدين إليها، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال التفاصيل عن كيفية الاستعلام عن صلاحية التأشيرة إلكترونياً.

الاستعلام عن صلاحية التاشيرة برقم الهوية

يتم الاستعلام عن صلاحية التأشيرات برقم الهوية من خلال موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن للوافدين الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية ولكن يجب اتباع بعض الخطوات اللازمة وهي كما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

انقر على خدمة الاستعلام عن صلاحية التاشيرة ذهاب وعودة برقم الهوية.

ادخل البيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك اكتب رقم هوية الكفيل ورقم رخصة الإقامة.

انقر على أيقونة عرض.

بعد ذلك سيتم ظهور كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة سواء كانت سارية أو لا وكذلك صلاحيتها.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة للمقيم

يتم الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط للمقيمين من خلال الجوازات السعودية عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة أيضًا ويجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول في البوابة الإلكترونية لمنصة أبشر.

اختر خانة أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية ثم كلمة السر

انقر على أيقونة تسجيل.

اختر خدمة الاستعلامات الإلكترونية.

اضغط على أيقونة الجوازات.

اختر الاستعلام عن تأشيرة.

اكتب البيانات الشخصية المطلوبة.

ستظهر كافة المعلومات عن تأشيرة الخروج والعودة.

وقد عرضنا إليكم تفاصيل الاستعلام عن صلاحية تأيشرة خروج وعودة ويمكن للجميع متابعة صلاحيات الإقامة من خلال الموقع الرسمي في المملكة العربية السعودية المعروف بأبشر الموضح للجميع في أعلى المقالة وسوغ نتابع معكم التفاصيل الكاملة في المقالة.