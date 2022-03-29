نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة شهر رمضان للضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة شهر رمضان وهي احدي خدمات الضمان الاجتماعي السعودي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستحقين في الضمان الاجتماعي في المملكة حيث ذهب الأف المواطنين من الأسر الفقيرة المحتاجة على أراضي المملكة لكي يسجلوا بتلك المكرمة المقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك لشراء كافه المستلزمات الأساسية للمنزل من الطعام والشراب في هذا الشهر المبارك حيث يأتي صرف هذة المكرمة تزامنا مع شهر رمضان المبارك فمن هنا يتساءل المستفيدين المستحقين إذا كانت ستصرف هذا العام في شهر رمضان أم يتوقف نزولها سوف نلقي الضوء على هذا الموضوع و نوضح كافة التساؤلات التي يتساءل عنها المواطنين.
موعد صرف مكرمة شهر رمضان للضمان الاجتماعي بالمملكة
قد حدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعدها الرسمي لصرف مستحقات مكرمة شهر رمضان لجميع الفئات المستحقة والمستوفية كل الشروط و يكون الصرف المكرمة لهذا العام 1443 خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك والمقرر بداية صيام هذا لشهر الكريم في مطلع الأسبوع المقبل وتتم عملية الصرف بعد الانتهاء من صرف هذه المبالغ المستحقة بالضمان الاجتماعي في المملكة.
حيث تأتي هذه المكرمة من ضمن خدمات برنامج الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسرة الفقيرة في المملكة.
شروط صرف المكرمة الملكية
يتطلب في المواطن المتقدم شروط يجب استيفاؤها لكي يستحق منحة المكرمة الملكية ومن أهم تلك الشروط الآتي:
- أن يكون المواطن المستحق سعودي الجنسية.
- يكون الشخص المستحق مقيم على أراضي المملكة السعودية بمدة سابقة لا تقل عن ثلاثة شهور.
- يشترط أن يكون الدخل الشهري للشخص المستحق لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.
- ألا يكون صاحب سجل تجاري أو يكون لديه أصولا ولا أملاك وعقارات باسمه.
طريقة الاستعلام عن قيمة و صرف المكرمة الملكية
للحصول على المعلومات التي ترغب فيها من حيث الاستعلام عن قيمة المكرمة وموعد صرفها تابع مجموعة الخطوات الأتية:
- الذهاب المباشر إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الأنترنت.
- قم بإدخال اسم المستخدم وكذلك رقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.
- اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.
- ثم اختر منها خدمة المكرمة الملكية لشهر رمضان.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة مع إدخال رمز المرسل عبر الهاتف في المكان المخصص و رقم الهوية.
- هنا تظهر كافة البيانات الخاصة بقيمة وموعد صرف المكرمة.
كم قيمة مبلغ المكرمة الملكية في شهر رمضان
تقدر قيمة مبلغ المكرمة الملكية في شهر رمضان حسب كل اسره من حيث عدد الأفراد والوضع الاقتصادي وتقدم على النحو الأتي:
- فمثلا إذا كانت الأسرة مكونة من عدد ثلاثة أفراد تحصل علي مبلغ المكرمة الملكية بقيمة 3000 ريال سعودي.
- أما إذا كانت الأسرة المكونة من عدد فردين فقط تحصل على المكرمة الملكية بقيمة 1500 ريال سعودي.
- والأسرة المكونة من فرد واحد فقط تحصل على المكرمة الملكية بقيمة ألف ريال سعودي.
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