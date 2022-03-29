نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول دوام المدارس في رمضان في السعودية لعام 2022 في المقال التالي

من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي هو مواعيد الدوام والعمل في شهر رمضان، حيث أنه من المعروف أنه باقي أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، وهذا العام سيصادف أن شهر رمضان خلال الفصل الدراسي الثاني لذلك يرغب الكثير من الأشخاص في الاستفسار عن مواعيد الدوام خلال الشهر، كما انتشرت العديد من الأقاويل التي تخص وقف الدراسة خلال شهر رمضان ولكنها غير صحيحة. الدراسة في رمضان 1443 مؤخراً تم الإعلان عن مجموعة من المعلومات التي تخص الدراسة خلال شهر رمضان، ومن أهمها هو استمرار الدراسة والحضور طوال الشهر وأن الشائعات التي انتشرت عن تعطيل الدراسة ووقفها خلال هذا الشهر غير صحيحة.

كما أنه لا يوجد إجازة سواء للطلاب أو المدرسين أو أي موظف في المهام الإدارية، ولكن سيتم وضع مجموعة من التعديلات التي تخص مواعيد شهر رمضان والتي من المتوقع أن تشمل تقليل عدد ساعات المدارس خلال هذا الشهر.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أنه لا يوجد أي نية لتأجيل الدراسة أو تعطيلها.

كما تم الإعلان عن موعد بداية الفصل الدراسي الثالث والذي من المحدد أن يكون في يوم 20-3-2022.

من أهم القرارات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً هو عودة الاصطفاف كل صباح للطلاب، كما أن حضور اليوم الدراسي يكون كاملاً إلا في حالة إعلان الوزارة عن تقليل عدد ساعات المدارس.في رمضان التقويم الدراسي في السعودية حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن أي مواعيد جديدة تخص شهر رمضان، ولكن من المتوقع أن تقوم الوزارة بعمل بعض التعديلات على مواعيد المدارس والحصص بما يتناسب مع نهار رمضان.

كما أنه من المتوقع أن تتخلى الوزارة عن بعض الأنشطة الأساسية التي تعود الطلاب عليها، وذلك بهدف تقليل عدد ساعات الحضور خلال اليوم.

كما قامت الوزارة بإعلان أنه لا يوجد أي إجازات رسمية خلال شهر رمضان سواء للطلاب أو الإداريين وأن أقرب إجازة هي عيد الفطر المبارك الذي يلي شهر رمضان والذي من المحدد أن تبدأ إجازته في يوم 8 مايو 2022 ميلادياً. عمر شويل - جدة جدول دوام المدارس في رمضان في السعودية لعام 2022 - ثقفني

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