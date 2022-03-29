إفريقيا: 255 ألف وفاة و11.5 مليون إصابة بـ«كورونا» حتى الآن

قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" ـ التابعة للاتحاد الإفريقي - تسجيل 11 مليونا و500 ألف إصابة و255 ألفا و150 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا، وسط تعافي 10 ملايين و660 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن "المراكز الإفريقية" بلوغ نسبة التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا 15 في المئة فيما حصل 20 في المئة على جرعة واحدة و1.2 في المئة جرعة معززة في قارة إفريقيا.

وذكر أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 في المئة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمي.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وقالت "المراكز الأفريقية" إن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

في سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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