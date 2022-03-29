موسكو: سنرد بشكل مناسب حال تنفيذ «الناتو» خططًا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن بلاده سترد بشكل مناسب حال جرى تنفيذ خطط عدد من دول «الناتو» لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي.

وقال شويجو - في تصريحات اليوم: «نتابع تصريحات قادة دول (الناتو) الفردية بشأن نيتهم ​​تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوي»، مؤكدًا أن بلاده سترد بشكل مناسب في حال تنفيذ هذه الخطط.

وذكر وزير الدفاع الروسي أن المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد اكتملت، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية، مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس.

وعما وصفهم شويجو بالمرتزقة، قال: "إنه جرت تصفية حوالي 600 من المرتزقة الأجانب في الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا".

وحذر من أن التوزيع غير المنضبط للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديدًا لأوروبا، مؤكدًا أن المواطنين الروس المجندين إلزاميين، الذين استُدعوا للخدمة العسكرية في هذا الربيع، لن يتم إرسالهم إلى أي مناطق ساخنة.

ولفت الوزير الروسي إلى أن جميع المجندين، الذين استدعوا لتأدية الخدمة العسكرية الربيع الماضي، سيجري تسريحهم من الخدمة بعد انتهاء مدتها، حيث تبلغ فترة الخدمة العسكرية في روسيا عامًا واحدًا.