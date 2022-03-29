دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل ميشلان للمطاعم

أعلنت مجموعة ميشلان، يوم الثلاثاء، انضمام دبي إلى مجموعتها المختارة من المطاعم في دلي ميشلان في الشهرة العالمية.
قالت "ميشلان" إن دبي ستصبح الوجهة الأولى في الشرق الأوسط التي تنضم إلى مجموعتها المختارة من المطاعم في دليل ميشلان.
وقال جويندال بولينيك، المدير الدولي لدليل ميشلان، في بيان"فريق المفتشين لدينا موجود بالفعل في الميدان، من أجل إعداد المجموعة الأولى من المطاعم، والتي سيُكشف النقاب عنها في يونيو".
ونقلت رويترز عن بلولنيك قوله: "سنعرض أفضل ما في فن الطهي بدبي، لنعكس ليس فقط التطور الذي تشتهر به المدينة، ولكن أيضا التنوع الكبير في المأكولات التي يوفرها موقع المدينة وتاريخها".
وإلى جانب تصنيفات النجوم المرغوبة بشدة، سيشمل الاختيار أيضا فئة بيب جورماند الشهيرة، وهي جائزة تُمنح للمؤسسات التي تقدم وجبات ذات قيمة جيدة مقابل المال.
ودليل ميشلان، الذي أعدته شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات في بداية القرن العشرين كرفيق مفيد أثناء السفر، أحد أكثر التصنيفات العالمية تأثيرا بالنسبة للمطاعم والفنادق.
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