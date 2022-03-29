رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 وشروط القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 وشروط القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل الى حد كبير وملحوظ من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور بحثاً عن كيفية الكشف عن تلك النتائج دون الحاجة للتواجد بالمدارس او المكاتب المتخصصة على نشر تلك النتائج.

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتيجة القبول الموازي واحدة من النتائج التي تشغل أعلى معدل بحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث قد تم تزويد الطلاب مؤخراً برابط الكتروني بإمكانهم الاعتماد علي دون الحاجة للتواجد داخل المدارس، على ان تسود بشكل مؤخرا حالة من التوتر والقلق على ان يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية ان كان موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا، على ان نتابع الان عبر الفقرة التالية طرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل اسم الطالب الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام عن نتائج على ان تكون على الفور امامكم على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق