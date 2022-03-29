نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض ساري حتى ٤ أبريل.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تقسيط جوال iphone 13 pro max دون فوائد، لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في امتلاك هذا الهاتف الحديث من شركة أبل الأمريكية، وفي الوقت نفسه لا يدفعون ثمنه بالكامل، إذ يمكن الشراء عبر هذه المكتبة ودفع ثمنه على 6 أشهر.

تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير

ويُمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max من خلال الدخول إلى رابط مكتبة جرير للإطلاع أولاً على خطوات التقسيط، ثم اتباع باقى الخطوات لإتمام عمليه الشراء بالتقسيط بدون فوائد وفق ما أوضحته مكتبة جرير رسمياً عبر موقعها الإلكتروني، ثمّ الاتصال على البنك التابع له العميل بعد شراء الهاتف، وذلك وَفق الجدول التالي:

البنك المشارك كيفية التحويل إلى تقسيط البنك الأهلي السعودي عبر خدمة الأهلي أونلاين أو هاتف الأهلي مصرف الراجحي 920003344 البنك السعودي الفرنسي 8001242121 بنك الجزيرة 920006666 البنك السعودي للاستثمار 8001248000 بنك ساب عبر ساب من أو هاتف ساب بنك الإمارات دبي الوطني 8007547777 البمك العربي الوطني 8001244040

شروط برنامج جرير لتقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس

ووضعت مكتبة جرير في السعودية، عددًا من الشروط لتقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس، إذ يسري العرض على الفواتير التي تبلغ قيمتها 2500 ريال سعودي وأكثر، كما يسري العرض على مدة تقسيط ستّة أشهر فقط.، فيما يبدأ العرض من 23 مارس وينتهي في 4 أبريل 2022م، ولا يمكن شراء شهادة هدية أو القسائم عبر خدمة تقسيط المشتريات من جرير، ويسري العرض في معارض جرير بالسعودية فقط.

ضوابط تقسيط حاملي البطاقات الائتمانية من البنوك المشاركة في عرض جرير

وبالنسبة لحاملي البطاقات الائتمانية من البنوك المشاركة في عرض جرير، فإنه لا بد من استيفاء عدد من الشروط، وهي ضرورة الشراء بقيمة 1200 ريال بفاتورة واحدة من مكتبة جرير للاستفادة من التقسيط دون هامش ربح لمدة 12 شهرًا، عدا من يملكون بطاقات البنك الأهلي السعودي الائتمانية، فإن الحد الأدنى 3 آلاف ريال على فاتورة، وألف ريال لتقسيط ستة أشهر.

وبالنسة لمصرف الراجحي، فإن العرض يسري على بطاقة مرابحة الائتمانية فقط، أما عملاء بنكي ساب والأهلي التجاري، يمكنهم تحويل معاملاتهم لأقساط مباشرة عبر الخدمات المصرفية أو تطبيق الجوال، أما عملاء البنوك الأخرى، فعليهم الاتصال بالبنك بعد 48 ساعة من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم لقسط 0٪ لمدة عام.

ويسري هذا العرض على المشتريات من معارض مكتبة جرير أو عبر الموقع الإلكتروني في السعودية، كما أن مكتبة جرير تقدم عرض التقسيط عبر البنوك المشاركة، وبمجرد إتمام عملية الشراء يخصم كامل المبلغ من حساب العميل، كما لا يشمل العرض بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.