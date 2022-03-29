لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf برقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية، التي تم الاعلان عنها مؤخراً على ان نتواصل و نستعرض مع حضراتكم طريقة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فى جميع المحافظات العراقية

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

يعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي يتزايد حولها الى حد كبير معدلات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث قد تم تفعيل رسميا رابط الكتروني بإمكان جميع الطلاب على الفور الاعتماد عليها للفحص والاستعلام عن نتائج القبول الموازي دون الحاجة للتواجد داخل المدارس فى ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19، حيث تتعامل وزارة التربية والتعليم العراقية مع أزمة تفشي وباء كوفد 19 بكامل الاحترازية من خلال الاعتماد على المواقع التعليمية لفحص والاستعلام جميع الخدمات التعليمية العراقية، على ان نستعرض ونتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق الاستعلام الصحيحة عن نتائج القبول الموازي اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بمنتهي السهولة فى جميع المحافظات العراقية بإمكانكم إجراء عمليات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح.

شروط القبول الموازي بالعراق