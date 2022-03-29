حزب الله اللبناني ينفي إرسال مقاتلين للقتال بجانب روسيا في أوكرانيا

دوت الخليج :- قال تلفزيون الميادين اللبناني اليوم الجمعة، إن الأمين العام للحزب حسن نصر الله نفى إرسال الحزب أي مقاتلين أو خبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.
ونقل التلفزيون عن نصر الله قوله “لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب”.
(رويترز)
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